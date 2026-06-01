Объем кредитования сезонных сельскохозяйственных работ в Московской области достиг 42 млрд руб.

Московская область вошла в число регионов‐лидеров по объему привлеченных кредитных средств на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. За первые 4 мес. 2026 года аграрии Подмосковья получили на эти цели 42 млрд руб., часть из которых выдана по льготной ставке. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Доступность заемных средств играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса региона. Кредиты помогают сельхозтоваропроизводителям существенно снизить финансовую нагрузку в напряженный период сезонных работ. Это не только поддерживает текущую деятельность отрасли, но и создает условия для ее модернизации.

Основная часть привлеченных средств идет на финансирование полевых работ и обеспечение бесперебойной текущей деятельности хозяйств. Вместе с тем значительная доля заемных ресурсов направляется на инвестиционные цели. Производители используют кредиты для обновления парка сельскохозяйственной техники, закупки современного оборудования для переработки и хранения продукции и строительства новых объектов инфраструктуры.

