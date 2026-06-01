Крем есть, защиты нет: почему кожа все равно страдает от солнца даже в пасмурные дни

Солнцезащитный крем нужен не только на пляже: ультрафиолет действует во время прогулки, поездки в машине и даже рядом с окном, пишет Yahoo Health со ссылкой на дерматологов и рекомендации American Academy of Dermatology. По данным американского фонда Skin Cancer Foundation, каждый пятый гражданин США к 70 годам сталкивается с раком кожи, поэтому санскрин — не косметическая прихоть, а базовая защита.

Главное правило — выбирать широкий спектр защиты и SPF не ниже 30. Такой крем защищает от UVA-лучей, связанных со старением кожи, и UVB-лучей, которые вызывают ожоги.

Наносить нужно больше, чем кажется. Дерматолог Джейсон Миллер говорит, что для заявленного уровня SPF взрослому человеку требуется примерно одна ладонь крема на тело. Наносить его лучше за 15 минут до выхода и не забывать уши, кисти рук, стопы и губы с SPF-бальзамом.

Обновлять защиту на улице нужно примерно каждые два часа, а после купания или сильного потоотделения — чаще. Водостойкий санскрин работает только 40–80 минут, а «полностью водонепроницаемого» крема не бывает.

Минеральные средства с цинком или диоксидом титана чаще подходят чувствительной коже. Химические легче впитываются и реже оставляют белый след. Но лучший солнцезащитный крем все равно стоит подбирать индивидуально.