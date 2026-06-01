«Это не постановка»: брат Лерчек показал документы хейтерам, сомневающимся в ее диагнозе

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. На этот раз она проходит шестой курс химиотерапии, сообщает Super. Рядом с ней находится ее брат Родион, который решил публично ответить хейтерам, сомневающимся в диагнозе сестры.

Молодой человек показал медицинские документы Лерчек и подчеркнул, что их история с лечением — не постановка.

«В интернете могут написать что угодно, не доверяйте слухам», — призвал он подписчиков.

Сама Валерия рассказала, что лечение постепенно подходит к завершению. После сегодняшней процедуры ей останется пройти еще три курса химиотерапии.

Напомним, что ранее журналист Отар Кушанашвили усомнился в тяжести болезни блогера и назвал ее «цирковым шоу». Перед этим возлюбленный Лерчек — Луис Сквиччиарини объяснил, почему она может выглядеть бодрой и даже заниматься спортом, несмотря на недуг.

Ранее сообщалось, что бывший муж Валерии Чекалиной Артем, осужденный на семь лет, подал апелляцию на приговор.