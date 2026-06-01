ИИ уже в каждом втором фильме? Продюсер Дмитрий Токояков уверен, что 70% картин созданы при помощи нейросетей

Российский продюсер визуальных эффектов Дмитрий Токояков сделал громкое заявление о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на кинопроизводство. По его словам, за последний год 70% фильмов содержат элементы, созданные с помощью нейросетей, сообщает ТАСС.

Токояков уверен в этой цифре, хотя она обычно не афишируется. Точную статистику назвать затруднительно, так как открытой информации о производственном процессе практически нет.

Мнение Токоякова поддержал основатель студии спецэффектов «Фрэйм бейкери» Леонид Французов. Он подтвердил, что компоненты, сгенерированные нейросетями, сегодня можно найти практически в любом фильме. Однако, по его словам, эти элементы всегда подвергаются значительной ручной доработке.

Искусственный интеллект в кино выступает как мощный черновой инструмент. Он создает базу, которую затем доводят до ума живые специалисты. Так что пока рано говорить о том, что роботы заменили людей. Но их влияние стремительно растет.

