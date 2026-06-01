Специалисты «Мособлэнерго» за три месяца провели 68 занятий для школьников

Так, специалисты «Мособлэнерго» «Мособлэнерго» с марта по май провели 68 уроков, которые посетили около 1,5 тыс. детей. Занятия проходили в рамках проекта «Электричество — не игрушка!». Всего с 2014 года такие уроки посетили свыше 25 тыс. школьников.

Представители «Россети Московский регион» с начала года провели более 50 уроков в рамках акции «Доброе электричество — детям». Занятия посетили порядка 300 школьников.

«Несколько десятков тысяч школьников за 12 лет — это тысячи детей, которые стали более осознанно относиться к опасности электричества. Мы продолжим проводить такие уроки и в новом учебном году, потому что лучшая защита — это профилактика», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

