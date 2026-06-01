Призраки Корнуолла в 2026-м: стометровые чудовища над водой заставили британцев поверить в НЛО

Пассажиры экскурсионного судна в Англии стали свидетелями пугающего атмосферного феномена. Недалеко от курортного города Сент-Айвс над морским горизонтом внезапно выросли гигантские меняющие форму силуэты, которые отдыхающие приняли за инопланетное вторжение или появление призраков, передает КП.

Паника на борту: стометровые пришельцы над морем

Как сообщает популярное британское издание The Mirror, обычная морская прогулка на экскурсионном катере у берегов графства Корнуолл на юго-западе Англии едва не обернулась массовой паникой. Пассажиры, находившиеся на борту судна в районе залива Сент-Айвс, заметили на линии горизонта шокирующую аномалию, которую многие сразу же связали с проявлением паранормальной активности или визитом внеземных цивилизаций.

По свидетельствам очевидцев, прямо в воздухе над поверхностью воды зависли исполинские полупрозрачные темные фигуры. Туристы утверждали, что «призраки» вели себя динамично: они плавно перемещались, трансформировались и меняли свои очертания прямо на глазах у потрясенных людей. По визуальным оценкам напуганных свидетелей, вертикальные размеры этих парящих объектов превышали сто метров.

Физика вместо мистики: как природа создала иллюзию

Журналисты Сергей Чиков и Вениамин Захаров разобрались в научной подоплеке таинственного инцидента. Представители туристической компании, организовавшей этот морской тур, поспешили успокоить общественность и опровергли любые мистические версии. Руководство фирмы официально заявило, что отдыхающие столкнулись с уникальным и крайне зрелищным оптическим обманом.

В реальности за «инопланетных пришельцев» туристы приняли сильно деформированные силуэты обычных гражданских судов и крупных океанских контейнеровозов, которые в этот момент проходили по судоходным каналам вдали от берега. Иллюзия возникла из-за редкого атмосферного явления, известного в науке как Фата-Моргана (сложный вид миража).

В результате этого физического процесса изображения реальных объектов, находящихся далеко за линией горизонта, зеркально дублируются, сильно увеличиваются в размерах, переворачиваются и буквально «подвешиваются» в небо, создавая для наблюдателя с берега или катера полную иллюзию парения массивных объектов в воздухе.