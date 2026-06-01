В Московском областном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившего жестокие преступления

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о серии жестоких преступлений в отношении членов семьи. Подсудимый Муроджон Холназаров признан виновным в совершении особо тяжких деяний против своей гражданской супруги и малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, трагедия произошла в ноябре 2024 года в квартире рабочего поселка Малаховка городского округа Люберцы. В состоянии гнева из‐за продолжительного плача подсудимый нанес множественные удары рукой по голове 5‐месячной дочери. Действия обвиняемого привели к смерти младенца.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что Холназаров на протяжении длительного времени систематически подвергал насилию свою беременную гражданскую супругу и ее малолетнюю дочь. Пострадавшие неоднократно получали побои, что свидетельствует о длительном характере преступных действий обвиняемого.

С учетом тяжести содеянного, особой жестокости и обстоятельств, отягчающих вину, суд назначил подсудимому суровое наказание: 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 60 тыс. руб.

