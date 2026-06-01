Летняя оздоровительная кампания стартовала в Московской области

В регионе официально стартовала летняя оздоровительная кампания 2026 года. Первые смены уже начали работу: загородные лагеря распахнули свои двери 29 мая, а с 1 июня к ним присоединились пришкольные площадки дневного пребывания. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Центром активного отдыха станут 130 загородных лагерей Подмосковья. Для тех, кто предпочитает проводить каникулы рядом с домом, с 1 июня начали работу пришкольные лагеря. Всего на базе учебных заведений организовано 1050 таких площадок. Они откроются для более чем 102 тысяч детей в каждом муниципалитете региона.

Около полумиллиона детей смогут провести лето с пользой. Особое внимание в этом году уделяется социальной поддержке: вдвое увеличено количество мест в 3 лагерях для детей участников специальной военной операции. Более 1,5 тыс. ребят из семей с низкими доходами и детей участников СВО уже отправились на первую смену по бесплатным путевкам.

Важным новшеством этого года стала специальная выплата для вожатых — по инициативе губернатора они получат по 70 тыс. руб. Это решение призвано привлечь квалифицированные кадры и повысить качество организации отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвине.