Трешки в новостройках одного российского региона рухнули в цене

Жилье в новостройках Ямало-Ненецкого автономного округа подешевело в апреле 2026 года. Наибольшее падение цен зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир, где стоимость квадратного метра снизилась почти на 9%, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Аналитический центр ДОМ.РФ подвел итоги первых четырех месяцев года. Самый заметный спад коснулся просторных трешек — цена «квадрата» в них обрушилась на 8,7%. Причина кроется в смене покупательских предпочтений: спрос сместился в сторону более скромных по метражу вариантов.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры чувствуют себя увереннее. Стоимость квадратного метра в них изменилась незначительно — всего минус 0,1%. Покупатели явно голосуют кошельком за компактность и доступность.

В целом по рынку новостроек ЯНАО апрель принес номинальное снижение цен на 1,2% по сравнению с мартом. Если смотреть год к году (апрель 2026-го против апреля 2025-го), падение составило 1,9%. С начала года средняя цена квадратного метра в этом сегменте уменьшилась на 1,4%.

Таким образом, тенденция к удешевлению набирает обороты, и главным бенефициаром процесса пока остаются покупатели небольших квартир.

