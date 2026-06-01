Королевский духовой оркестр завоевал Гран-при фестиваля «Играй на улице, оркестр!»
31 мая в парке Дворца культуры им. Г. К. Конина в Егорьевске завершился IV Открытый областной фестиваль «Играй на улице, оркестр!». Мероприятие, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, собрало 17 музыкальных коллективов и более 400 музыкантов.
Главным триумфатором фестиваля стал Королевский духовой оркестр под управлением дирижера Алексея Хроля — коллектив удостоен Гран-при конкурса.
Лауреатами фестиваля стали:
I степень:
Образцовый детский коллектив Московской области «Можайский молодежный оркестр» и Мытищинский эстрадный оркестр «Ладья»;
II степень:
сводный духовой оркестр «Эскадрон», духовой оркестр «Томибэнд» (городской округ Люберцы), эстрадный оркестр «Колледж‐Бэнд‐Симфоджаз» (Коломна), ансамбль мажореток и духовой оркестр «Детской школы искусств» (г. Долгопрудный), Одинцовский духовой оркестр;
III степень:
духовой оркестр «Детской школы искусств» (Долгопрудный), народный коллектив «Эстрадно‐джазовый ансамбль „Экспромт“ (Дмитров) и эстрадный оркестр «Ля‐джаз» (Богородский городской округ).
