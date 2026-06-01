Поправки, запреты на АЗС и жесткие правила импорта: топ-4 главных изменений в жизни водителей с 1 июня

С наступлением лета в России вступает в силу пакет масштабных реформ, которые затронут миллионы автовладельцев. Власти радикально упростили процедуру оформления нетрезвых водителей, ввели жесткие противопожарные правила на заправках и паркингах, а также перекрыли серые каналы ввоза иномарок через страны ЕАЭС, пишет «За рулем».

1. Борьба с бюрократией: процедуру оформления пьяных водителей сократили вдвое

Президент РФ подписал закон, вносящий фундаментальные изменения в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Нововведение направлено на ликвидацию избыточного бумажного документооборота, который годами тормозил работу дорожной полиции.

Как было раньше: Чтобы отстранить нетрезвого водителя от руля и отправить его автомобиль на штрафстоянку, инспектору ГИБДД приходилось вручную заполнять до пяти различных бланков и протоколов, что занимало несколько часов.

Как стало с 1 июня: Процесс радикально упрощен. Обязательными к заполнению остаются всего три документа: направление на медицинское освидетельствование, акт освидетельствования и итоговый протокол о правонарушении (если опьянение подтвердилось аппаратно или клинически). Отдельные громоздкие бланки на «отстранение от управления» и «задержание транспортного средства» полностью упразднены. Теперь инспектору достаточно сделать соответствующие экспресс-отметки в основном протоколе или постановлении.

2. Безопасность на АЗС и паркингах: тотальный запрет на ГБО под землей и смартфоны у колонок

МЧС России совместно с крупнейшими топливными операторами страны запускает жесткий режим противопожарного контроля на объектах транспортной инфраструктуры.

Новые правила на автозаправочных станциях:

Запрет на гаджеты: На территории АЗС категорически запрещено использовать мобильные телефоны, находясь непосредственно у топливно-раздаточной колонки вне салона машины. Ограничение введено из-за рисков возникновения микроискр и статического электричества. Единственное исключение — наведение камеры смартфона на QR-код для моментальной оплаты, если терминал интегрирован прямо в колонку.

Контроль тары: Заправка топлива разрешена исключительно в специализированные заводские металлические или пластиковые канистры, имеющие соответствующую международную маркировку для нефтепродуктов. В бытовые бутыли и незаземленную тару наливать бензин больше не будут.

Переход на предоплату: Ведущие сетевые АЗС с июня начнут массово отказываться от системы постаплаты («сначала залей — потом плати»). Чтобы минимизировать риски побега недобросовестных водителей, заправка будет осуществляться только после фиксации чека через кассу, терминал или мобильное приложение.

Реформа подземных паркингов:

Владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) ждет жесткий удар: хранить и парковать машины на газе в подземных паркингах отныне полностью запрещено из-за угрозы скопления тяжелого взрывоопасного газа в нишах цокольных этажей.

Кроме того, в подвальных парковочных пространствах запретили устанавливать глухие перегородки между индивидуальными машино-местами, а все зарядные станции для электромобилей перевели в режим «медленных» — с ограничением силы тока не более 32 ампер, чтобы не перегружать общедомовые электрические сети.

3. Таможенный заслон СПОТ: параллельный импорт иномарок из ЕАЭС берут под жесткий контроль

С 1 июня 2026 года в России официально запускается государственная Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Она создана для ликвидации серых схем занижения таможенной стоимости при ввозе автомобилей автотранспортом из стран-участниц Евразийского экономического союза (Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана). Поставки напрямую из Китая или стран Европы под это правило пока не подпадают.

4. Бумажный европротокол: инспекторы начнут проверять бланки ОСАГО

С первого дня лета экипажи ДПС начнут проводить с водителями разъяснительную работу, напоминая о важности наличия в бардачке печатного бланка европротокола. Автомобильные эксперты напоминают: штрафовать за его отсутствие полиция не имеет права — это носит характер настоятельной рекомендации ГИБДД.

Бумажный дубликатор незаменим при оформлении мелких аварий без пострадавших в дальних поездках, на загородных трассах или в регионах с нестабильным покрытием сотовой связи, где цифровое приложение «Госуслуги Авто» попросту отказывается загружать координаты и фотографии с места ДТП.

Что будет с ценами на автомобили в июне?

По прогнозу генерального директора группы компаний «Автодом» Андрея Ольховского, резких скачков цен на первичном авторынке в июне не предвидится. Любые ценовые колебания будут обусловлены исключительно курсовой волатильностью, при этом эффект от изменения стоимости валют докатывается до автосалонов в среднем за три месяца.

Более того, из-за ожесточенной борьбы китайских и отечественных автопроизводителей за долю российского рынка и перепроизводства некоторых моделей, в первом месяце лета возможен даже обратный тренд — дилеры будут охотно давать скидки и запускать маркетинговые акции, чтобы удержать покупательский спрос.