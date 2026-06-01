В Московской области с начала года отловили более 3,1 тыс. безнадзорных собак

В регионе продолжается реализация программы ОСВВ («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»), нацеленной на гуманное регулирование численности безнадзорных животных. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала 2026 года в регионе отловили свыше 3,1 тыс. собак. При этом отмечается устойчивая тенденция к снижению числа животных, проходящих через программу: если в 2022 году этот показатель достигал 13,5 тыс. особей, то к 2025 году он сократился до 9,2 тыс.

Все работы выполняются с соблюдением принципов гуманного обращения с животными. Безнадзорных собак отлавливают и доставляют в пункты временного содержания, где они проходят обязательный карантин. Затем животным проводят вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов. Каждому питомцу устанавливают микрочип и ушную бирку — это знак того, что собака уже прошла программу.

После реабилитации специалисты оценивают поведение животного: если оно не проявляет агрессии, его возвращают в привычную среду обитания. Животных, которые требуют дополнительного контроля или ведут себя агрессивно, оставляют в приютах — там они либо содержатся пожизненно, либо ждут, пока найдется новый хозяин.

Если жители Подмосковья замечают безнадзорную собаку без отличительной бирки, они могут сообщить об этом по круглосуточному телефону горячей линии: 8 (800) 550‐65‐22. Операторы уточнят местоположение животного и все сопутствующие детали, после чего передадут заявку в службу отлова.

