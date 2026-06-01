В Подмосковье онлайн-услугой по присвоению адреса за неделю воспользовались около 5 тыс. раз

В Подмосковье за неделю онлайн-услугой «Присвоение адреса» воспользовались около 5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве отметили, что в общей сложности с начала 2026 года на получение такой услуги было подано порядка 85 тыс. онлайн-заявлений.

Услуга доступна на региональном сайте госуслуг в разделе «Бизнесу». Для подачи заявления нужно авторизоваться, указать округ и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.