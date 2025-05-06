Более 2,8 тыс. жителей Рязанской области получили юбилейные выплаты к 80-летию Победы

В честь 80-летия Великой Победы в Рязанской области социальным фондом были перечислены юбилейные выплаты более 2,8 тыс. жителей региона. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что общая сумма выплат составила более 167 млн рублей. Так, по 80 тыс. рублей получили около 900 жителей Рязанской области — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, более 1,9 тыс. тружеников тыла получили по 55 тыс. рублей в знак признания их самоотверженного труда в годы войны, который стал неотъемлемой частью истории Победы.

Ранее сообщалось, какие государственные выплаты предусмотрены в честь 80-летия Победы.