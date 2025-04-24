Помощь ветеранам перед 9 Мая: какие государственные выплаты предусмотрены в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Победы для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», предусмотрены специальные юбилейные выплаты в размере 80 тысяч рублей, сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Экономист рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о господдержке для ветеранов в преддверии Дня Победы.

Ежегодно перед 9 Мая инвалиды и участники боевых действий, вдовы погибших военнослужащих получают ежегодные федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В 2025 году состоится празднование 80-летия Победы, в честь чего для ветеранов, инвалидов, вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», предусмотрена выплата 80 тысяч рублей, отметила Проданова. Единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей также получат труженики тыла, отработавшие не менее шести месяцев в годы ВОВ, и совершеннолетние узники концлагерей.

«Кроме федеральных выплат, многие регионы произведут и региональные единовременные доплаты. Если размеры федеральных выплаты едины для всех регионов, то региональные надбавки будут варьироваться в зависимости от возможностей бюджета субъекта РФ. Например, ветераны Подмосковья по случаю празднования 9 Мая получат дополнительные региональные выплаты от 40 до 70 тысяч рублей, в Москве — от 25 до 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщила экономист.

Начисление выплат будет проводиться автоматически на банковские счета ветеранов или через почтовые отделения. Никаких дополнительных заявлений или документов подавать не требуется, рассказала Проданова.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выпустили «Стрелку», приуроченную к 80-й годовщине Великой Победы.