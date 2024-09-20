Более 300 человек открыли свое дело благодаря соцконтракту в Подмосковье с начала года

Три сотни человек смогли открыть свое дело благодаря социальному контракту в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В общей сложности с января в регионе были заключены соцконтракты более чем на 104 миллиона рублей.

Заключить соцконтракт могут жители с доходом ниже регионального прожиточного минимума. При открытии бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей. Также соцконтракт можно заключить по направлению поиска работы.