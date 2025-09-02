Более 40 блогеров из Подмосковья представят свои проекты в рамках борьбы за участие в финале проекта «ТопБЛОГ»

Сорок пять блогеров из Подмосковья представят свои проекты в рамках борьбы за участие в финале трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В целом на участие в программе от Подмосковья поступило более 1 тыс. заявок. В результате 45 представителей региона стали участниками конкурса выпускных работ.

Подмосковье вошло в пятерку регионов-лидеров по количеству участников, прошедших в конкурс выпускных проектов. Среди них учителя, авторы о психологическом благополучии и ЗОЖ, исследователи истории, создатели визуального контента.

Выполнять выпускные задания участники будут до 17 сентября. Авторы лучших проектов пройдут в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ». Их имена объявят в октябре. Финал пройдет в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области 22–24 октября.

