Более 40% жителей РФ намерены заняться здоровьем в 2026 году

Около двух пятых россиян собираются в этом году уделить основное внимание состоянию здоровья. Еще почти четверть жителей страны намерены сосредоточиться на финансовой устойчивости и создании сбережений, а порядка одной десятой планируют сделать приоритетом карьерное развитие. Такие данные получены в совместном исследовании страховой компании «Сберстрахование» и медиахолдинга Rambler&Co, проведенном среди интернет-пользователей (материал есть у ТАСС ).

Среди других значимых целей участники опроса назвали улучшение жилищных условий — покупку или ремонт недвижимости, приобретение автомобиля, а также поездки, увлечения и получение новых впечатлений. Эти направления выбрали от 6% до 7% респондентов.

Для повышения уверенности в разных сферах жизни большинство опрошенных намерены пересмотреть подход к управлению личными финансами. Почти две трети участников исследования сообщили о планах оптимизировать бюджет. Почти половина собирается формировать резервный фонд и развивать финансовую грамотность. Еще около пятой части рассчитывают на рост доходов за счет смены места работы или дополнительной занятости.

Некоторые респонденты также планируют снизить бытовые и личные риски: речь идет об установке систем защиты жилья от протечек, обновлении спортивного инвентаря и техническом обслуживании автомобилей.

Представитель страховой компании сообщил, что за последние три года заметная доля граждан сталкивалась с различными неблагоприятными событиями — от повреждений автомобилей и травм до задержек авиарейсов, затоплений квартир и хищений средств мошенниками. В опросе участвовали более двух тысяч человек.

