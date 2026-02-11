«Забытая» отчетность: в российской больнице «скрыли» 56 случаев отравлений и побочек от лекарств

Кинешемская центральная районная больница Ивановской области оказалась в центре скандала с федеральным привкусом. Росздравнадзор вынес медицинскому учреждению предостережение — ведомство обнаружило, что в 2025 году персонал ЦРБ «забыл» зарегистрировать 56 случаев побочных реакций на лекарственные препараты. В списке неучтенных оказались отравления и нежелательные эффекты от серьезных средств, включая гормоны и психотропные вещества, пишет MK.RU .

В региональном департаменте здравоохранения открещиваются от претензий. Чиновники настаивают: никакой «побочки» в больнице не было. Пациенты поступали с основными заболеваниями, лечились по показаниям, а отдельная отчетность по таким случаям в федеральный центр якобы и вовсе не требуется.

В самой ЦРБ сейчас работает проверка. Следователям предстоит ответить на главный вопрос: пятьдесят шесть эпизодов — это реальная халатность сотрудников, решивших не плодить бумажную волокиту, или сбой в системе Росздравнадзор обещает держать ситуацию на контроле, но конкретных сроков разбирательства пока не называет.

Пятьдесят шесть пациентов, чьи организмы отреагировали на терапию не по учебнику, остаются пока безымянной статистикой в споре между регионом и федерацией. Точку в вопросе поставят только компетентные органы в рамках проверки.

