Более 400 тысяч человек скачали соцпаспорт льготника в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
Уже более четырехсот тысяч жителей региона скачали электронный социальный паспорт льготника, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Скачать такой паспорт можно на сайте госуслуг региона. Он содержит в себе штрих-код социальной карты.
Чаще всего таким паспортом пользуются многодетные семьи. Он дает право на бесплатное посещение музеев — для этого в учреждении достаточно показать документ в своем смартфоне.
Также с социальным паспортом можно получить скидку в некоторых торговых сетях и организациях.