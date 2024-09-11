Более 400 тысяч человек скачали соцпаспорт льготника в Подмосковье

Уже более четырехсот тысяч жителей региона скачали электронный социальный паспорт льготника, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Скачать такой паспорт можно на сайте госуслуг региона. Он содержит в себе штрих-код социальной карты.

Чаще всего таким паспортом пользуются многодетные семьи. Он дает право на бесплатное посещение музеев — для этого в учреждении достаточно показать документ в своем смартфоне.

Также с социальным паспортом можно получить скидку в некоторых торговых сетях и организациях.