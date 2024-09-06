Более 50 избирательных участков начали свою работу в Пушкинском округе

Стартовал первый день осенних выборов Совета депутатов Городского округа Пушкинский. Открыли 55 участков: все они пользуются спросом среди активных граждан.

Работа УИК активно идет в первый день осеннего голосования. Все 55 участков открыли свои двери для жителей округа, желающих обозначить свою гражданскую позицию и повлиять на будущее любимого округа. Избирательные пункты будут доступны все дни выборов, за работой и ее организацией будут следить 500 членов участковых избирательных комиссий.

Отметим, 6, 7 и 8 сентября выберут четырех депутатов на дополнительных выборах в Г.о. Пушкинский по пятимандатным избирательным округам №1 и №4. В каждом из округов — по два депутата в Совете.