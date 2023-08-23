Более 500 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения

Как пишет агентство «РИА Новости» , на Украине более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за погодных условий и боевых действий.

Отсутствие света зафиксировано сразу в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Харьковскую, Львовскую и Ивано-Франковскую. С этой проблемой и сопутствующими трудностями столкнулись множество жителей страны. Отсутствие электроэнергии означает невозможность освещения, работу бытовых приборов, а также доступ к информации, коммуникациям и т.п.

Стоит отметить, что Украина в среду импортирует электроэнергию из других стран, Словакии и Молдавии, в вечерние часы. Однако ее экспорт отсутствует. Об этом сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».