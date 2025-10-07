Более 500 спортсменов преодолели космические дистанции полумарафона в Черноголовке

В подмосковной Черноголовке 5 октября состоялся девятый полумарафон, собравший более 500 профессиональных спортсменов и любителей бега, сотни гостей и более 80 волонтеров.

Мероприятие в этом году особенное, на космическую тематику. Уникальность забега заключалась в его маршруте — трасса проходила через единственную в России масштабную модель Солнечной системы, установленную в городе. Спортсмены преодолевали дистанции, пробегая мимо планет, выполненных в точном соотношении 1:1 500 000 000.

Маршруты при этом были предусмотрены для разного уровня подготовки. Спортсмены из Щелково, Ногинска, Электростали и еще трех десятков городов пробежали дистанции от 3-х до 21 километра. Поучаствовать в ярком событии могли даже дети, для которых организовали забег в 1 км под названием «Маленькое космическое путешествие к Сатурну».

Музыкальную поддержку участникам обеспечивал коллектив барабанщиков «Барабанда» под руководством джазового музыканта Александра Кулькова. Мощные ритмы сопровождали бегунов на ключевых точках дистанции, создавая дополнительную мотивацию на сложных участках.

В этом году одним из партнеров мероприятия выступил Благотворительный фонд помощи больным эпилепсией «Содружество», основанный в 2007 году врачами и пациентами. В рамках полумарафона был организован инклюзивный забег в поддержку фонда с дистанцией 500 м.

Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов отметил, что спортивный праздник не состоялся бы без слаженной работы организаторов мероприятия: АНО «ЦОСМ«Старт», АНО «Центр городского развития», МАУДО СШ «Черноголовка», КДЦ «ГАММА», арт – пространства «Восход», МБУ «Служба благоустройство», Администрации г.о. Черноголовка, Черноголовской детской школы искусств, волонтеров, Фонда поддержки больных эпилепсией «Содружество», клуба «Держим темп». Также глава поблагодарил за поддержку компанию «Август», ГК «Напитки из Черноголовки», АНО «Центр городского развития», NordicPro и Банк ВТБ.

Все участники спортивного праздника получили не только памятные подарки, но и незабываемые впечатления, море позитива и, конечно, опыт.