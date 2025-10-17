Более 60% граждан решили встретить Новый год дома в кругу семьи

Свыше 60% опрошенных планируют встретить Новый год дома, в кругу семьи. В исследовании также указаны популярные направления для путешествий и предполагаемые расходы на праздники. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно исследованию, проведенному сервисами ЮMoney и «Отелло», большинство людей предпочитают встречать Новый год в домашней обстановке. 65% респондентов собираются провести праздник дома, из которых 55% — в кругу семьи. Остальные выбрали менее традиционные форматы: 13% планируют встречать Новый год с друзьями, 12% — наедине с собой, 7% — с партнером, а 5% — с питомцами.

В путешествие готовятся отправиться 29% опрошенных. Из них 13% планируют провести каникулы на даче или у родственников в деревне, 16% — в путешествиях: 8% — по другим городам, 4% — за рубеж, еще 4% — на горнолыжные курорты. Среди тех, кто выбирает спокойный отдых, 37% хотят отдохнуть в санаториях, спа-отелях и загородных комплексах, 15% — выбрать пляжный отдых в теплых странах, столько же предпочитают комбинированные туры с горными курортами и экскурсиями, а 8% — активный отдых, включая горнолыжные курорты и экстрим.

Ведущими направлениями для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных стран пользуются популярностью Таиланд, Белоруссия, Узбекистан, ОАЭ и Турция.

По продолжительности отдыха 31% опрошенных планируют провести все праздничные дни в отпуске, 26% — ограничатся 2-4 днями, а 23% добавят несколько дополнительных выходных. 10% участников опроса будут отдыхать весь январь, а еще 10% — работать удаленно без выходных.

Ранее в Госдуме рассказали об изменениях для российских пенсионеров до конца 2025 года.