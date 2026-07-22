Город или село — где строят больше? В Рязанской области 49% жилья появилось в селах
В Рязанской области за полгода построили 4541 квартиру
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Рязанская область подводит промежуточные строительные итоги первой половины 2026 года, и цифры выглядят внушительно: за шесть месяцев в регионе появилось 4541 новое жилье общей площадью под 321 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание 7info.
Если перевести это на язык городского планирования, то область уверенно держит темп, хотя распределение между городом и селом почти паритетное — 51% приходится на урбанизированные территории, а оставшиеся 49% — на сельские просторы. Это говорит о том, что застройщики и частники одинаково активно осваивают как рязанские микрорайоны, так и отдаленные поселки.
Если копнуть глубже, выясняется любопытная картина. Многоквартирный сегмент представлен всего 17 домами, тогда как основная масса новостроек — это индивидуальное жилье. Население, вкладывая собственные и кредитные средства, возвело 1174 дома на 164,5 тысячи квадратов, а еще 190 садовых домиков добавили к общей копилке 13,8 тысячи метров. Что касается материалов, здесь лидируют блочные конструкции — они занимают 43% от всего введенного жилья, следом идут деревянные с 28% и кирпичные, замкнувшие тройку с 16%. Похоже, рязанцы делают ставку на быстрое и теплое блочное строительство, не забывая и про классический кирпич.
География ввода жилья тоже показательна: абсолютным лидером стала сама Рязань с показателем почти 142 тыс. квадратов, а за ней неожиданно плотно идет Рязанский округ, который освоил 101,8 тыс. — вдвое больше, чем все остальные муниципалитеты вместе взятые. Рыбновский и Касимовский округа скромно делят третье-четвертое места с 11,2 и 9,6 тыс. соответственно. Такая концентрация в областном центре и пригороде закономерна, но интересно, что сельская местность практически дышит в спину городу — разница всего в два процентных пункта. Это означает, что девелоперы и обычные люди все чаще выбирают жизнь за городом, и тенденция, судя по цифрам, только набирает обороты.
Таким образом, регион не сбавляет строительные темпы, частный сектор остается двигателем рынка, а предпочтения в материалах смещаются в сторону блока и дерева. При этом Рязань и ее округ формируют основную жилую площадь, но сельские территории подтягиваются все ближе, что в перспективе может изменить баланс расселения. Стройка идет, люди вкладываются, квадратные метры прирастают — и это главное.
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