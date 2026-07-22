Город или село — где строят больше? В Рязанской области 49% жилья появилось в селах

Рязанская область подводит промежуточные строительные итоги первой половины 2026 года, и цифры выглядят внушительно: за шесть месяцев в регионе появилось 4541 новое жилье общей площадью под 321 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание 7info .

Если перевести это на язык городского планирования, то область уверенно держит темп, хотя распределение между городом и селом почти паритетное — 51% приходится на урбанизированные территории, а оставшиеся 49% — на сельские просторы. Это говорит о том, что застройщики и частники одинаково активно осваивают как рязанские микрорайоны, так и отдаленные поселки.

Если копнуть глубже, выясняется любопытная картина. Многоквартирный сегмент представлен всего 17 домами, тогда как основная масса новостроек — это индивидуальное жилье. Население, вкладывая собственные и кредитные средства, возвело 1174 дома на 164,5 тысячи квадратов, а еще 190 садовых домиков добавили к общей копилке 13,8 тысячи метров. Что касается материалов, здесь лидируют блочные конструкции — они занимают 43% от всего введенного жилья, следом идут деревянные с 28% и кирпичные, замкнувшие тройку с 16%. Похоже, рязанцы делают ставку на быстрое и теплое блочное строительство, не забывая и про классический кирпич.

География ввода жилья тоже показательна: абсолютным лидером стала сама Рязань с показателем почти 142 тыс. квадратов, а за ней неожиданно плотно идет Рязанский округ, который освоил 101,8 тыс. — вдвое больше, чем все остальные муниципалитеты вместе взятые. Рыбновский и Касимовский округа скромно делят третье-четвертое места с 11,2 и 9,6 тыс. соответственно. Такая концентрация в областном центре и пригороде закономерна, но интересно, что сельская местность практически дышит в спину городу — разница всего в два процентных пункта. Это означает, что девелоперы и обычные люди все чаще выбирают жизнь за городом, и тенденция, судя по цифрам, только набирает обороты.

Таким образом, регион не сбавляет строительные темпы, частный сектор остается двигателем рынка, а предпочтения в материалах смещаются в сторону блока и дерева. При этом Рязань и ее округ формируют основную жилую площадь, но сельские территории подтягиваются все ближе, что в перспективе может изменить баланс расселения. Стройка идет, люди вкладываются, квадратные метры прирастают — и это главное.

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