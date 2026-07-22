«Накроет в утренние часы»: когда 23 июля магнитная буря нанесет самый опасный удар по сосудам

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 23 июля магнитосфера будет находиться в диапазоне от 2 до 4 баллов. С полуночи до 04:00 по московскому времени показатель удержится на уровне 3,5 балла («зеленый» уровень). Однако к 06:00 утра ожидается короткий всплеск до 4 баллов — это «оранжевый» уровень, который способен вызвать недомогание, тошноту и головные боли.

Уже с 08:00 геомагнитное поле начнет быстро стабилизироваться, и к полудню активность упадет до минимальных 2 баллов. Несмотря на то, что зафиксированные вспышки на Солнце относятся к условно безопасному классу С, общий индекс солнечной активности остается высоким (7 баллов из 10). Хорошая новость заключается в том, что с 24 июля и до конца месяца бури прекратятся полностью.

Атмосферное давление в столицах

Показатели барометров 23 июля порадуют стабильностью и не создадут дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

В Москве атмосферное давление составит от 741 мм рт. ст. ночью до 743 мм рт. ст. вечером. В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют 753 мм рт. ст. утром и 755 мм рт. ст. во второй половине дня. Все эти показатели находятся в пределах климатической нормы.

Что нельзя делать 23 июля метеозависимым

В период утреннего геомагнитного всплеска следует уберечь организм от факторов риска.

В этот день запрещено устраивать интенсивные спортивные тренировки и выполнять тяжелую физическую работу.

Что нельзя делать 23 июля, так это поддаваться тревожным настроениям и самовнушению — лишний стресс только усугубляет симптомы метеочувствительности.

Не рекомендуется самовольно отменять назначенные врачом препараты или нарушать схему их приема.

Что нужно сделать для сохранения здоровья в этот день

Защититься от последствий солнечных вспышек помогут простые советы специалистов.

Обязательно уделите время спокойным прогулкам на свежем воздухе, которые благотворно влияют на тонус сосудов.

Поддерживайте ровный эмоциональный фон и избегайте конфликтных ситуаций на работе и дома.

Пейте достаточное количество чистой воды и дайте себе возможность полноценно отдохнуть во второй половине дня, когда геомагнитный фон окончательно выровняется.

Какая геомагнитная обстановка будет завтра

На следующий день, 24 июля, геомагнитная обстановка окончательно войдет в «зеленую» зону спокойствия. Начиная с пятницы и до самого конца месяца ученые больше не прогнозируют сильных всплесков, поэтому метеозависимые люди смогут вернуться к абсолютно привычному ритму жизни.