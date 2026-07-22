В Киеве снова кадровая встряска: Владимир Зеленский отправил в отставку Александра Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. На первый взгляд — обычная ротация, но в Москве эту перестановку восприняли не как тактический ход, а как симптом тяжелой болезни. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru жестко прокомментировал это решение, заявив, что частая смена командующих — лучшее доказательство катастрофического положения дел в украинской армии.

По мнению Журавлева, Сырский оставил после себя лишь разгром. Единственное, чем он реально запомнился, — это авантюрное вторжение в Курскую область, которое, как известно, закончилось предсказуемым провалом, как и все остальные его стратегические задумки. Депутат подчеркивает: успешных генералов не увольняют, а если полководец уходит под шумок, значит, ему просто нечем гордиться. Вся его деятельность свелась к тому, чтобы угождать западным кураторам, но без единого реального достижения на поле боя.

Последствия этой смены, как считает парламентарий, для самой Украины будут нулевыми. От перемены мест слагаемых сумма не меняется: новый главком может быть хоть трижды талантливым, но армия уже истощена, моральный дух подорван, а ресурсов на контрнаступления нет. Журавлев прямо говорит, что украинские власти мечутся в поисках волшебной пилюли, но проблема не в фамилии командующего, а в объективной реальности фронта. Итог его выступления звучит как приговор: Россия все равно добьется своей победы, и никакой перестановкой кадров Киеву этого не изменить — Сырский стал лишь очередной жертвой собственных ошибок, а его уход ничего не решает.

Ранее депутат Колесник заявил, что Сырского ждет трибунал в России.