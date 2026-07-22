Аварийный фонд закрыт? Программа переселения завершила первый этап в Рязанской области

Рязанская область отчиталась о завершении важного этапа жилищной программы: переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, полностью закрыто. Как доложил министр строительного комплекса Марат Султанов, за время действия этого этапа свои ключи от новых квартир получили 3361 человек, которые покинули более 1,4 тыс. непригодных для жизни помещений общей площадью 57 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание 7info .

Это серьезный результат, который затронул тысячи семей и позволил им переехать из бараков и ветхих построек в современное жилье. Однако на достигнутом регион не останавливается — работа перекинулась на следующую категорию домов, признанных аварийными уже в более поздний период.

На сегодняшний день в пяти муниципалитетах развернута новая волна расселения. Свыше 320 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов, направлены на переселение жителей 20 домов. Плановый горизонт — конец 2027 года, за это время в новые квартиры должны переехать 230 человек, и 53 из них уже сделали это. Параллельно заработал дополнительный финансовый механизм: за счет средств, высвободившихся после списания двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам, еще более 500 млн рублей поступили в шесть муниципалитетов. Эти деньги позволят ускорить процесс — до конца текущего года будут расселены 21 дом, а более 450 человек получат новое жилье, причем 284 семьи уже отпраздновали новоселье в благоустроенных квартирах.

Впрочем, работы впереди еще много. В региональном реестре Фонда развития территорий числятся 212 домов, признанных аварийными, и в них ожидают переселения более 3,5 тыс. человек. Но позитивный сигнал в том, что больше половины этих домов уже подготовлены к сносу — это значит, что процесс не буксует, а люди не будут ждать годами, глядя на рушащиеся стены. Губернатор в своем выступлении подчеркнул, что теперь главная задача — не просто переселить, а сделать это с максимальным комфортом и качеством. Новое жилье, которое строится для рязанцев, должно быть не временной крышей над головой, а надежным и долговечным домом, способным прослужить десятилетия.

Ранее сообщалось, что Московская область стала лидером в России по количеству расселенного аварийного жилья.