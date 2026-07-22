Забыли в теле на три года: скандал с хирургической ошибкой в волгоградской больнице

Семья пострадавшего ребенка добивается справедливости в судебном порядке:

Суть инцидента: Мальчик с диагнозом «болезнь Гиршпрунга» перенес серию операций из-за кишечной непроходимости. Позже выяснилось, что во время одного из хирургических вмешательств врачи оставили в его теле резинку.

Сроки обнаружения: Забытый предмет пробыл в организме ребенка три года — инородное тело нашли только во время очередного планового обследования.

Реакция Облздрава: В региональном комитете здравоохранения заявили, что последствия врачебной ошибки уже полностью устранены, а ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.