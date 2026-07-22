Забыли в теле на три года: скандал с хирургической ошибкой в волгоградской больнице
V1: скандал с хирургической ошибкой в волгоградской больн
Родители ребенка с тяжелым заболеванием подали в суд на клиническую больницу № 7 Волгограда. Как рассказала V1.RU, во время одной из операций медики забыли в организме мальчика инородное тело, которое обнаружили лишь спустя три года.
Детали врачебной ошибки и позиция сторон
Семья пострадавшего ребенка добивается справедливости в судебном порядке:
- Суть инцидента: Мальчик с диагнозом «болезнь Гиршпрунга» перенес серию операций из-за кишечной непроходимости. Позже выяснилось, что во время одного из хирургических вмешательств врачи оставили в его теле резинку.
- Сроки обнаружения: Забытый предмет пробыл в организме ребенка три года — инородное тело нашли только во время очередного планового обследования.
- Реакция Облздрава: В региональном комитете здравоохранения заявили, что последствия врачебной ошибки уже полностью устранены, а ребенок выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
- Требования семьи: Родители ребенка-инвалида не согласны с такой позицией и требуют многомиллионную компенсацию морального и физического вреда через суд.