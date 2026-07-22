Конец второй декады июля — переломный момент лета, когда жара достигает своего пика, а природа начинает подавать первые сигналы о приближении осени. В этот период в водоемах массово разрастается ряска, активно плещется рыба, а утренние туманы становятся более густыми и затяжными.

Многие дачники и любители отдыха на природе внимательно наблюдают за поведением животных, птиц и насекомых. Многовековой опыт предков помогает составить точный прогноз погоды на ближайшие недели и понять, чего ждать от климата в августе.

Особое внимание 23 июля издавна придавалось утренним осадкам, состоянию воды в реках и озерах, а также поведению домашних и диких птиц.

Коротко: главное о дне

Густой утренний туман над водой сулит погожие и теплые дни.

Отсутствие росы на траве с утра — верный знак скорого затяжного дождя.

Активное поведение рыбы у поверхности предвещает тихую и безветренную погоду.

Гулкий, непрерывный гром в этот день указывает на то, что скорая гроза принесет град.

Главные природные приметы 23 июля

В этот день на Руси было принято пристально наблюдать за состоянием атмосферы с самого раннего утра.

Если утром по воде и низинам стелется густой туман — установится сухая, ясная и теплая погода на несколько дней вперед.

Если с утра на траве нет росы, то во второй половине дня или в ближайшие сутки обязательно прольется дождь.

Раскатистый, гулкий и долгий гром предвещает сильный ливень с градом, а короткие и резкие грозовые разряды — быстрый и небольшой дождик.

Что предсказывает поведение птиц и обитателей водоемов

Живая природа мгновенно реагирует на смену атмосферного давления, предупреждая человека о перемене погоды.

Если рыба массово выпрыгивает из воды и ловит насекомых у самой поверхности — установится теплая и безветренная погода.

Если лягушки вылезают из воды на берег и громко квакают — стоит ждать усиления жары. Если же они молчат или прячутся в намуте — ждите похолодания и дождя.

Голуби, которые с утра громко воркуют и активно летают, предвещают сухой и солнечный день.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию природы в эти дни судили о том, насколько сытной будет предстоящая зима и когда придут первые заморозки.

Если к 23 июля на поверхности прудов и тихих речных заводей скопилось много зеленой ряски — год будет урожайным и удачным для сельского хозяйства.

Скопившиеся на деревьях желтые листья в середине лета говорят о том, что осень в этом году наступит очень рано.

Если в лесу уродилось много щавеля, то предстоящая зима окажется мягкой и с частыми оттепелями.

Какая погода будет завтра

На следующий день, 24 июля, природа продолжит свой устойчивый летний ход. Если утренние туманы быстро рассеиваются, конец недели порадует комфортным теплом, идеальным для сбора летнего урожая, сушки сена и поездок на природу.