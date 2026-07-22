В Киеве тем временем происходит смена кадров, которая на Москву смотрит в зеркальном отражении. После того как Владимир Зеленский официально объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ, передав бразды правления генерал-майору Михаилу Драпатому, в российском политическом поле прозвучал жесткий сигнал. Отставка — это не амнистия, а лишь смена статуса фигуранта. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru поспешил расставить все точки над i, заявив, что у российского правосудия к бывшему военачальнику накопилось слишком много вопросов, чтобы списать их в архив.

В своей речи Колесник не стал подбирать дипломатичных формулировок, открыто назвав Сырского «экстремистом и террористом». По его словам, заочные вердикты и выводы уже сделаны, а судебная машина работает в штатном режиме, ожидая лишь финальной фазы боевых действий. Таким образом, нынешняя отставка для Сырского — это не тихая гавань, а временная передышка перед юридическим финалом. Политический месседж здесь предельно ясен: смена командующего на поле боя не отменяет ответственности за принятые ранее решения, и приговор будет вынесен, как только позволит военно-политическая обстановка.

По словам парламентария, для самого же Сырского такое развитие событий означает, что, даже покинув горячую точку, он автоматически перемещается в зону внимания силовых структур. Судьба его теперь напрямую зависит не от успехов преемника на фронте, а от того, как быстро завершится активная фаза конфликта. Итогом этой истории становится четкое разделение: военная карьера закончена, но юридическая — только начинается, и российская сторона не намерена оставлять это без последствий, несмотря на любые ротации в украинском руководстве.

Ранее в Госдуме РФ раскрыли, что изменения на фронте с приходом Драпатого.