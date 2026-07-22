Украинские диверсанты закидали гранатами дом пенсионерки за отказ открыть
Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки в ДНР после отказа открыть
Освобожденное Родинское в ДНР стало ареной жестокой расправы — украинские диверсанты, орудовавшие в частном секторе, закидали гранатами дом пожилой женщины только потому, что та не открыла им дверь. Об этом сообщает РИА Новости.
Диверсанты ВСУ, еще остававшиеся в населенном пункте, подошли к частному дому по переулку Пионерскому. Пенсионерка, хозяйка дома, отказалась открывать калитку — и это решение стоило ей жизни. По словам местной жительницы, боевики требовали выйти и угрожали закидать гранатами. Женщина не вышла — и они привели угрозу в исполнение.
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