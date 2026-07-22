Отменять ли отпуск в Грузии? В Госдуме дали неожиданный совет

После громкой истории в Кахетии, где местный житель напал на российскую туристку, в обществе зазвучали призывы сворачивать отдых в Грузии. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов поспешил остудить эти настроения, заявив, что ставить крест на популярном направлении из-за одного эпизода как минимум опрометчиво. Инцидент, по его словам, еще толком не расследован, и делать далеко идущие выводы на основе неполной картины просто некорректно. Об этом сообщает NEWS.ru .

Суть позиции Милонова сводится к банальной житейской неловкости: стороны, как это часто бывает на курортах, оказались в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к взаимному недопониманию. Парламентарий категорически отверг возможность приписывать агрессию целому народу или даже жителям конкретного региона, назвав кахетинцев одними из самых миролюбивых людей в Грузии. Вместо эскалации конфликта он предложил дождаться официальных итогов разбирательства, подчеркнув, что грузинские власти уже включились в процесс, а значит, ситуация находится под контролем.

Так, по словам парламентария, если туристы последуют этому совету и сохранят лояльность к грузинскому направлению, то отельеры и местный бизнес избегут убытков, а дипломатический фон останется спокойным. Депутат прямо указал, что попытки раздуть из рядовой драки «мегаскандал» выгодны только тем, кто хочет поссорить два народа, но историческая близость России и Грузии делает такие провокации бесперспективными. Итог его выступления звучит как твердое «нет» бойкоту: Грузия, по его убеждению, остается тем редким местом, где к нашим соотечественникам относятся искренне, а не просто за кошелек, и отказываться от такого опыта было бы глупо.

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