Ночные смены и страх за жизнь: что происходит на складе Ozon после внеплановой эвакуации под Петербургом
«Осторожно, новости»: на складе Ozon в Ленобласти прошла учебная эвакуация
На логистическом объекте маркетплейса Ozon в Ленобласти состоялись внеплановые учения по эвакуации персонала. Несмотря на отработку действий при пожарах и ЧС, сотрудники выражают тревогу за свою безопасность из-за сохранения жестких правил работы и ночных смен. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», передает Газета.ру.
Детали проверки и реакция работников
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о событиях на объекте Ozon:
- Внеплановые учения: На складе прошла незапланированная тренировочная эвакуация. По стандарту подобные учения проводятся раз в квартал для отработки действий при пожаре или ЧС, когда персонал должен немедленно прекратить работу и покинуть здание через эвакуационные выходы.
- Текущий режим работы: Несмотря на внеплановую тревогу, дополнительные меры безопасности или послабления регламента вводить не стали. Работники по-прежнему не имеют права проносить с собой ключи и личные документы.
- Настроения в коллективе: На фоне происходящего среди сотрудников выросла тревожность: многие опасаются за свою безопасность и стараются отказаться от ночных смен.