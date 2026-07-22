Британские тюрьмы трещат по швам от переполнения, и королевский дипломат выдал «гениальное» решение — отправить освобождаемых уголовников прямиком в окопы ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Иан Прауд, британский дипломат, в своем аккаунте в X ляпнул скандальную идею. На фоне сообщений о том, что Британия планирует досрочно освободить тысячи заключенных из-за катастрофической перегруженности тюрем, Прауд иронично заметил: зачем тратить деньги на содержание уголовников, если можно отправить их на Украину — там, мол, нужны люди, а Лондон сэкономит.

Ранее диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки в ДНР после отказа открыть.