«Навлечете беду на весь род»: почему 23 июля нельзя ругаться у воды и какой тихий грех забирает из дома здоровье

23 июля православный мир вспоминает одного из величайших великанов духа и молитвенников — преподобного Антония Печерского. Его жизненный подвиг стал твердым фундаментом, на котором воздвиглась вся древнерусская монашеская традиция.

Многие верующие с утра задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник отмечается в храмах. В этот день все молитвы обращены к подвижнику, который бросил вызовы суете мира и основал знаменитую Киево-Печерскую обитель, ставшую духовным центром для миллионов людей.

Особое внимание в эти священные сутки уделяется внутренней тишине, молитвенному настрою и помощи тем, кто нуждается в поддержке. Важно провести этот день с чистыми помыслами, избегая ссор и помня о высоком христианском примере святого.

Коротко: главное о дне

В православных храмах совершается память преподобного Антония Печерского — начальника всех русских монахов.

В народной традиции праздник получил название Антоний Громоносец или Антоний Рясечник из-за частых гроз и ряски на воде.

Существуют строгие духовные запреты на сквернословие, ссоры, хвастовство и небрежное отношение к воде.

В этот день традиционно молятся об укреплении веры, душевном спокойствии, исцелении от болезней и защите дома.

Какой церковный праздник отмечают 23 июля

Православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского, Киевского. В этот же день празднуется Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

Праздник имеет глубокий вероучительный смысл, напоминая о силе уединенной молитвы и абсолютного доверия Богу. В народном календаре дата получила название Антоний Громоносец, так как середина и конец июля часто сопровождаются громким громом и летними грозами. Духовное почитание великого святого благочестиво переплелось в народном сознании с уважением к силам природы и благодарностью за летние дары.

Преподобный Антоний Печерский и его подвиг

Святой Антоний родился в начале XI века в Черниговской земле. С юных лет стремясь к иноческой жизни, он отправился на Святую Гору Афон, где принял постриг и долгое время подвизался в молитве. Позже игумен афонского монастыря получил откровение от Бога и повелел Антонию вернуться на Русь, чтобы засадить там семена монашества.

Вернувшись на родину, преподобный поселился в небольшой пещере на берегах Днепра. Его святая жизнь, кротость и дар чудотворения стали привлекать других искателей спасения. Так образовалась первоначальная пещерная община, вырасшая в знаменитую Киево-Печерскую лавру. Антоний прославился величайшим смирением, прозорливостью и даром исцеления больных.

В чем духовный смысл праздника

Смысл этого дня заключается в прославлении кротости, непрестанной молитвы и победы духа над мирскими страстями. Церковь напоминает нам, что истинная сила человека кроется не в богатстве или власти, а в чистоте сердца, любви к Господу и способности сохранять мир внутри себя во время любых жизненных бурь.

Что можно делать в этот день

Главная традиция праздника тесно связана с посещением храма и заботой об окружающих.

В этот день обязательно стараются побывать на Божественной литургии, исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн.

Принято собираться всей семьей за скромной трапезой, вести тихие беседы и благодарить Бога за все посылаемые блага.

На Руси в день Антония Громоносца чистили водоемы, собирали ряску для кормления домашних птиц и отправлялись на рыбалку, прося у Бога хорошего улова и мира в доме.

Что нельзя делать 23 июля

Существуют определенные духовные ограничения, помогающие христианину провести этот праздничный день благочестиво.

В этот день категорически запрещено сквернословить, ругаться с близкими, сплетничать и осуждать. Всякая агрессия в день памяти великого молитвенника разрушает душевный лад.

Что нельзя делать 23 июля, так это бросать мусор в водоемы, ругаться возле воды или небрежно относиться к ней. Вода в этот день считается особым даром Божиим.

Не рекомендуется хвастаться своими достижениями, проявлять гордыню и отказывать в помощи тем, кто просит поддержки.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь Божье благословение и защитить свой дом от бед, верующие стараются совершать дела милосердия.

Обязательно прочитайте молитву преподобному Антонию Печерскому о даровании здоровья, исцелении от телесных и душевных недугов, а также о защите семьи от врагов. Чтобы в доме царили достаток и согласие, умойтесь с утра чистой водой, совершите доброе дело для нуждающихся и проведите вечер в кругу самых близких людей.

Кто празднует именины 23 июля

В этот день свои именины отмечают мужчины, носящие имена Антон, Александр, Даниил, Леонтий, Петр, Степан и Федор. Не забудьте поздравить своих близких с днем их небесного покровителя.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 24 июля, православная церковь будет праздновать день памяти святой равноапостольной княгини Ольги — бабушки крестителя Руси князя Владимира, которая первой из правителей приняла христианство и заложила основы православной государственности.