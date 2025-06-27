Более 60 мероприятий пройдет в рамках Российской креативной недели
Российская креативная неделя пройдет в Москве в сентябре
В Москве 25–27 сентября будет проходить Российская креативная неделя — основное событие в сфере креативной экономики федерального масштаба. Местом проведения станет Национальный центр «Россия».
Мероприятие организуют АНО «Креативная экономика» и федеральный центр поддержки и развития креативных индустрий. Его участниками станут представители власти, визионеры, предприниматели, эксперты.
В рамках недели состоится более 60 мероприятий, в которых примут участие свыше 350 спикеров со всей страны и эксперты из зарубежных государств. Будет реализовано три стратегических трека. Также проведут День креативного предпринимательства и организуют выставку «Креативное ЭКСПО».
Подробная информация о мероприятии представлена здесь.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о роли нейросетей в госуправлении.