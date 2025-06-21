Губернатор Подмосковья рассказал о роли ИИ в государственном управлении

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о роли искусственного интеллекта в государственном управлении. Он отметил, что Подмосковье входит в число лидеров в этом направлении — в регионе реализовали уже порядка 30 проектов.

«Мы работаем со Сбером, с Яндексом. Вот эта коллаборация, партнерство дает очень много. Например, в телемедицине. У нас большинство проектов завязано на опыт Сбера, и мы с ними видим очень большой эффект», - рассказал губернатор.

Он отметил, что благодаря использованию ИИ можно минимизировать бюрократическую работу — к примеру, оформление справок и больничных. Кроме того, технологии используются при анализе медицинских снимков и расшифровке анализов.

«Другое дело, что в медицине важно второе мнение. И здесь без врача до сих пор не обойдемся — и слава богу», - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев подписал соглашение со Сбером, в рамках которого будут реализованы проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения.