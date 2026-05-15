Более 600 участников и федеральное жюри: закрытие конкурса «Родители Первых» пройдет в Котельниках

В городском округе Котельники 16 мая родители перестанут быть просто зрителями. Финал конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» соберет 17 команд из разных городов Московской области. Четыре месяца отбора, 3732 класса и более 200 тысяч участников остались позади. Теперь на сцену выходят сильнейшие — по одному классу от каждого зонального этапа. Им предстоит доказать на деле: дружба между детьми, родителями и учителями работает не только в теории.

В Котельники съезжаются победители из Домодедово, Чехова, Подольска, Серпухова, Коломны, Раменского, Егорьевска, Солнечногорска, Химок, Дмитрова, Королева, Красногорска, Краснознаменска, Лотошино, Балашихи, Павловского-Посада и Богородского. Каждый из этих городов делегирует один класс — тот самый, где родители и дети действительно идут в одном направлении. Место проведения — МБОУ КСОШ № 2 «Навигатор» в микрорайоне Парковый. Начало в 11:00, завершение в 15:00.



Организаторами конкурса выступили Министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых» и ресурсный центр «Навигаторы детства». Главная идея проста, но необычна: родители здесь не просто поддерживают детей с трибун и не раздают бутерброды на переменах. Они становятся полноценными участниками испытаний. Вместе с детьми и классными руководителями команды проходят задания, где сплоченность оказывается важнее индивидуальных талантов.

Жюри, в состав которого вошли федеральные эксперты, представители региональных министерств, Московской областной Думы, общественных организаций и бизнеса, предстоит оценить два блока. Первый — выставка-презентация «Семья и школа — воспитываем вместе». Каждая команда привозит с собой проекты, творческие работы и достижения, показывая, что происходит за школьными дверями, когда взрослые работают в связке. Второй — творческая визитка «Секреты дружного класса», где участники за несколько минут должны раскрыть уникальность своего коллектива без фальши и заученных фраз.

Финалисты не уйдут без наград. Каждый участник получит сертификат на поездку в смену «Растим патриотов России» в учебно-методическом центре «Авангард», а также именные кубки, брендированную продукцию и призы от партнеров. Список партнеров впечатляет: Музей «АТОМ», Волоколамский музейно-выставочный комплекс, Музей «Подолье», «Клинское подворье» (Музей елочной игрушки), Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Музей техники Вадима Задорожного, Океанариум «КРОКУС-Сити», музей «Новый Иерусалим» и Центральный музей военно-воздушных сил в Монино.

Главный приз для победителей — денежные сертификаты на экскурсионные туры по выбору. Команда сама решит, куда отправиться классом: по военно-патриотическим местам, в музейный тур или на природу.

Конкурс стартовал четыре месяца назад. За это время в нем приняли участие 3732 команды, что в пересчете на людей составляет более 200 тысяч обучающихся, родителей и педагогов. В финал пробились чуть больше 600 участников.

Отметим, что вход для зрителей свободный. Адрес: город Котельники, микрорайон Парковый, дом 5, школа № 2 «Навигатор». Начало в 11:00. Финал обещает быть громким, искренним и по-хорошему шумным — как и положено самому дружному классу.