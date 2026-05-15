В Люберцах в 2026 году достроят крупнейший в Подмосковье детский сад

В Люберцах в 2026 году завершится строительство крупнейшего в Подмосковье детского сада. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение строится на территории образовательного комплекса «Созвездие» в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «1-й Лермонтовский».

Площадь детсада составит более 8 тыс. кв. м. Сейчас на объекте завершается отделка фасада, проводится внутренняя отделка помещений, прокладываются инженерные коммуникации.

Учреждение рассчитано на 560 мест. Это 23 группы, в том числе три ясельные. В здании обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

