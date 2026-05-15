В МФЦ Подмосковья с начала 2026 года СНИЛС получили более 80 тыс. человек

В подмосковных МФЦ с начала 2026 года СНИЛС получили более 80 тыс. жителей региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета. Это уникальный идентификатор, который закрепляется за каждым гражданином. Он обеспечивает учет пенсионных накоплений, трудового стажа и отчислений в Соцфонд. СНИЛС необходим для трудоустройства, оформления пособий и выплат, записи к врачу, получения медицинского полиса и налогового вычета.

В случае изменения личных данных необходимо актуализировать информацию в базе. При этом номер не меняется. При оформлении документа больше не выдают карточки зеленого цвета. Вместо это предоставляется электронное или бумажное уведомление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.