Актриса Кэндис Кинг, сыгравшая в «Дневниках вампира», стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Дневники вампира» Кэндис Кинг и ее муж Стивен Крюгер стали родителями в третий раз, передает The Voice. Мальчик появился на свет 3 мая 2026 года. Кэндис опубликовала в соцсетях трогательное фото с младенцем на руках.

Напомним, что для Кэндис это третий ребенок и первый в браке со Стивеном. С 2015 по 2022 годы актриса была замужем за музыкантом Джо Кингом. В том браке родились две дочери.

В 2023 году, после развода, Кэндис начала встречаться с Крюгером. В мае 2025 года они объявили о помолвке, а в декабре Кэндис сообщила о беременности. 28 февраля 2026 года пара сыграла свадьбу в Теннесси.

Кинг рассказала, что дочери с нетерпением ждали рождения брата и очень рады ему. По словам актрисы, в доме сейчас происходит много смешных историй, связанных с появлением малыша.

