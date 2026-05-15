Туберкулез до сих пор убивает: врач раскрыла основные тревожные симптомы

Туберкулез, или чахотка, которую в классической литературе описывали как смертельный приговор с трагическим финалом в виде легочного кровотечения, никуда не исчез. Сегодня инфекцию можно предотвратить и вылечить, но она по-прежнему опасна, особенно в открытой форме, когда больной выделяет микобактерии в окружающую среду. Врач Ольга Рублева объяснила RuNews24.ru , зачем делать прививку в роддоме, почему пробу Манту нельзя пропускать, и при каких обстоятельствах здоровому человеку назначают антибиотики даже при отсутствии симптомов.

Туберкулез — это серьезное инфекционное заболевание, которое вызывают микобактерии, и оно поражает не только легкие (хотя это самый частый случай), но и другие органы: кости, почки, репродуктивную систему. До эпохи антибиотиков болезнь считалась практически безнадежной из-за тяжелого течения и обилия осложнений. Как пояснила в комментарии Ольга Рублева, сегодня инфекция продолжает встречаться в самых разных формах — от бессимптомного носительства до тяжелых, угрожающих жизни состояний.

В России защита от туберкулеза начинается буквально с первых дней жизни. Вакцинацию проводят новорожденным прямо в роддоме, если нет противопоказаний, а ревакцинацию — в семь лет. Начиная с одного года ребенку ежегодно делают пробу Манту для выявления инфицирования, а с восьми лет вместо нее используют Диаскинтест. Взрослым этот тест назначают по показаниям. Все эти меры, по словам Рублевой, помогают не только предотвратить заражение, но и вовремя выявить тех, кто уже столкнулся с микобактерией, чтобы начать профилактику и не допустить развития полноценной болезни.

Самую большую опасность представляют пациенты с открытой формой туберкулеза, которые выделяют возбудителя в окружающую среду. При контакте с таким человеком, особенно если речь идет о непривитом, риск заражения крайне высок. Поэтому вокруг выявленного больного проводят целый комплекс профилактических мероприятий: всем, кто с ним контактировал, делают рентген грудной клетки, пробы Манту или Диаскинтест, а также организуют медицинский осмотр.

Даже при полном отсутствии симптомов, если анализ показал инфицирование после контакта с заболевшим, врачи, как правило, назначают химиопрофилактику. Это значит, что человеку придется принимать антибиотики, к которым чувствительны микобактерии туберкулеза. Дополнительным щитом служит здоровый образ жизни, но главным оружием остается ранняя вакцинация. Туберкулез не ушел в прошлое вместе с героями старых романов, но современная медицина знает, как с ним бороться, — важно не пропускать профилактику и вовремя проходить обследования.

