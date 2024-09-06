Более 600 жителей аварийных домов Шатуры переселят в новый МКД в 2025 году
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Шатура]
В городском округе Шатура заключили муниципальный контракт, который предполагает строительство многоквартирного семиэтажного дома. Это позволит расселить из аварийных зданий сотни жителей.
Новый семиэтажный дом возведут на ул. Спортивная в 5-м микрорайоне. После заключения контракта стартовал начальный этап. В настоящее идут мероприятия проектно-изыскательной деятельности, которые продлятся до конца декабря. Уже с началом следующего года приступят к строительно-монтажным работам.
Современный МКД по контракту планируют завершить в ноябре 2025-го, тогда же начнется переселение 621 жителя из аварийных домов, расположенных по следующим адресам:
ул. Московская, д.4
мкр. Керва, ул. Первомайская, д.13; д.17
мкр. Керва, ул. Школьная, д.14
ул. 1 Мая, д.6; д.8
ул. Интернациональная, д. 26
ул. Ленина, д.5
ул. Клары Цеткин, д.16/20
пр-д Больничный, д.1
пр-т Ильича, д.76
ул. Савушкина, д.8/11
ул. Чехова, д.76; 92; 94; 96; 80
ул. Временный поселок, д.16.
Жильцы указанных домов переедут в следующем году в 263 новые квартиры.