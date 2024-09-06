Более 600 жителей аварийных домов Шатуры переселят в новый МКД в 2025 году

В городском округе Шатура заключили муниципальный контракт, который предполагает строительство многоквартирного семиэтажного дома. Это позволит расселить из аварийных зданий сотни жителей.

Новый семиэтажный дом возведут на ул. Спортивная в 5-м микрорайоне. После заключения контракта стартовал начальный этап. В настоящее идут мероприятия проектно-изыскательной деятельности, которые продлятся до конца декабря. Уже с началом следующего года приступят к строительно-монтажным работам.

Современный МКД по контракту планируют завершить в ноябре 2025-го, тогда же начнется переселение 621 жителя из аварийных домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Московская, д.4

мкр. Керва, ул. Первомайская, д.13; д.17

мкр. Керва, ул. Школьная, д.14

ул. 1 Мая, д.6; д.8

ул. Интернациональная, д. 26

ул. Ленина, д.5

ул. Клары Цеткин, д.16/20

пр-д Больничный, д.1

пр-т Ильича, д.76

ул. Савушкина, д.8/11

ул. Чехова, д.76; 92; 94; 96; 80

ул. Временный поселок, д.16.

Жильцы указанных домов переедут в следующем году в 263 новые квартиры.