Более 70 знаков навигации к туристическим объектам установят на дорогах Подмосковья до конца года
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Свыше семидесяти знаков навигации к туристическим объектам и достопримечательностям установят на дорогах Подмосковья в этом году, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
В настоящее время специалисты «Мосавтодора» смонтировали уже более тридцати таких знаков. Навигационные указатели появились в том числе в Истре, Луховицах, Дмитрове и Егорьевске.
Так, знаки маршрутного ориентирования установили на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату «Снегири», вблизи поворота на деревни Власьево и Щетнево, а также на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108.
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