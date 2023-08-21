Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье

Воробьев напомнил, что на прошлой неделе состоялся запуск МЦД-3. Глава государства подчеркнул, что в Подмосковье очень большая нагрузка на дорожную сеть.

«И если бы не Ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что при поддержке президента началось строительство путепроводов. Сейчас с федеральной поддержкой возводятся еще четыре путепровода на направлениях диаметров.

«Плюс для нас очень важна была Ваша поддержка по концессионным дорогам – это дороги, которые стыкуются с Москвой, с хордами московскими, и разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться, и все, что с этим связано, для нас очень-очень важно», - заключил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику.