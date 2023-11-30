Более 700 человек пришли на концерт Ольги Шаляпиной в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В Подольске прошел концерт заслуженной артистки России Ольги Шаляпиной. Певица совместно с лауреатом международных конкурсов Екатериной Николаевой и вместе с сопровождением инструментального ансамбля оркестра филармонии Подольска и «Мелодия» дома культуры «Октябрь» спела романсы.
«Мы нашей программой хотим показать, насколько романс разнообразен и многолик. Его могут исполнять даже дети, он подвластен и народным исполнителям. У романса нет границ и преград», — сказала Ольга Шаляпина.
Встреча прошла в рамках фестиваля искусств «Агафонниковские вечера». Концерт этого фестиваля также пройдет 2 декабря в 15:00. На нем будет выступать академический хор филармонии Подольска. Вход свободный.