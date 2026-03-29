Более 72 миллионов на счетах и 47 объектов: что конфисковали у экс-мэра Вологды

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, скончавшегося в сентябре 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В октябре прошлого года уголовное дело в отношении Шулепова было прекращено в связи с его смертью. Экс-мэр обвинялся в получении от представителей коммерческих организаций денежных средств и услуг имущественного характера на сумму более 11 миллионов рублей. Взамен, по версии следствия, он совершал незаконные действия в их пользу в период своего руководства городом.

Вологодский городской суд рассмотрел иск первого заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства коррупционного имущества Шулепова, а также физических и юридических лиц, оказывавших ему содействие. Как следует из решения суда, все заявленные объекты недвижимости, транспортные средства, маломерное судно и денежные средства подлежат изъятию в пользу государства.

Генпрокуратура требовала обратить в доход государства 47 объектов недвижимости, часть из которых расположена в Москве, автомобили марок Lexus и BMW, а также денежные средства на счетах на сумму более 72 миллионов рублей. Кроме того, взысканию подлежат изъятые в ходе следствия наличные в размере 16,7 тысячи долларов и 20 тысяч евро, а также 61,4 миллиона рублей — эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

В сентябре производство по делу приостанавливалось в связи со смертью Шулепова до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Впоследствии процесс был возобновлен.

