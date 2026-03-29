Меньше страниц, больше линовки: какими станут общие тетради с июля

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на общие тетради, заменившую документ, действовавший с 1991 года. Как выяснило РИА Новости , изучив содержание стандарта, требования вступят в силу в июле текущего года.

В ведомстве пояснили, что актуализированная редакция имеет практическое значение как для производителей бумажно-беловой продукции, так и для организаций торговли. Документ закрепляет единообразные требования к конструкции, размерам, способам скрепления, оформлению и контролю качества общих тетрадей.

Одно из ключевых изменений коснулось объема изделий. Если ранее минимальное количество страниц в общей тетради составляло 48 листов, то теперь пороговый объем снижен до 30 листов.

Значительно расширены и виды линовки, допустимые для выпускаемой продукции. Помимо традиционных тетрадей в клетку или в линейку, производители смогут выпускать принадлежности в точку, а также изделия без боковых полей. При этом в стандарте уточняется, что цвет линий бокового поля, если оно предусмотрено, должен быть красным или оранжевым.

Кроме того, были скорректированы требования к толщине линий, образующих строки и клетки. Теперь этот параметр должен составлять от 0,1 до 0,4 миллиметра.

В Росстандарте отметили, что принятие ГОСТа является примером последовательного обновления нормативной базы в сфере товаров для детей и школьного ассортимента. Нововведения направлены на поддержку добросовестных производителей, развитие межгосударственной кооперации и повышение качества продукции массового спроса.

Ранее сообщалось, что акцию «Сдай макулатуру — спаси дерево!» проведут в Подмосковье.