Более 80% ямальского общественного транспорта будет экологичным

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», губернаторы ряда российских регионов собрались для обсуждения обновления транспортных парков, тарифной политики и цифровизации отрасли. Один из них, Дмитрий Артюхов, рассказал об успешном опыте перехода общественного транспорта на газомоторное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Согласно сообщению, на данный момент в ЯНАО уже работают 147 автобусов, использующих газ в качестве топлива. К концу года планируется увеличить их количество до 180. Это означает, что более 80% общественного транспорта в регионе будет экологически чистым и способствует уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, в город Надым поступили семь новых автобусов, которые также работают на газомоторном топливе.